María Zurita sobre su embarazo: "Yo no pedí permiso al rey, fui con los hechos consumados"

María Zurita es empresaria, pero no se ha dado a conocer por eso. Ha entrado en nuestro radar al participar en Masterchef Celebrity y además, es familia directa de Felipe VI. Con esta presentación sobran las palabras. Es una mujer que se ha mantenido lejos de los focos, pero que tampoco ha huido de ellos. Esta semana ha visitado Plan de Tarde para hablar del libro que ha publicado esta semana, Mi mamá y yo somos una familia feliz. Un libro que escribió para explicarle a su hijo la familia tan especial que formaban y por qué no tener un papá no influía en el amor que iba a recibir, y que terminó publicando por si servía para otras familias.

No pidió permiso a nadie La empresaria ha respondido a todas las preguntas de Toñi Moreno y de sus colaboradores y lo ha hecho con mucha sinceridad. Zurita ha contado cómo se enfrentó a las dudas que le suponía ser madre soltera con todo lo que ello conlleva, y también otros detalles importantes sobre su decisión. Hasta ahora pensábamos que María Zurita le había pedido permiso a su tío, el rey emérito, llevar a cabo una fecundación in vitro para ser madre soltera, pero ha confesado que no fue así: “Yo no pedí permiso. Fui con los hechos consumados”. Fue una decisión muy meditada y que el rey emérito y su familia apoyaron desde el principio. “María Zurita sobre su decisión de ser madre por fecundación in vitro: "No le pedí permiso al rey, fui ya con los hechos consumados".



La empresaria aclara la verdad sobre el papel que tuvo el rey emérito en su decisión de ser madre. #PlandeTarde ▶ https://t.co/0iOfps6dun pic.twitter.com/Q8OUAAW50j“ — La 1 (@La1_tve) April 16, 2023