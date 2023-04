Tan solo quedan 28 días para la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2023. Esta misma noche, Blanca Paloma termina su gira internacional en Ámsterdam y Londres antes de poner rumbo a Liverpool, la sede del certamen musical europeo en esta edición. Hace tan solo unos minutos la representante de España ha actuado en el escenario de 'Eurovision in Concert', donde ha embelesado con su voz a todos los asistentes. En la recta final hacia la final de Eurovisión, que se celebra en Liverpool el 13 de mayo, eurovisivos como Tony Aguilar, Vicco, Chanel, Sam Ryder; y famosos como Leo Rizzi o Polo Nández, envían un saludo con sus mejores deseos a Blanca Paloma.

Todos con Blanca Paloma: Tony Aguilar, Vicco, Chanel y más artistas

El primero en animar a la artista es Tony Aguilar, comentarista de Eurovisión en TVE por sexto año consecutivo. El locutor y DJ lanza un mensaje muy cariñoso a la representante de España en Liverpool: "Mi querida Blanca Paloma, ¿has visto? Lo comentamos en Benidorm y aquí estaremos en este año unidos. A la segunda va la vencida y el público así lo quiso", dice en su saludo. A continuación, le ha dado la enhorabuena por bordarlo en cada PreParty: "Enhorabuena y felicidades. Estoy deseando verte ya en esos ensayos en Liverpool. Me pongo nervioso solo de pensarlo y ahí te estaré apoyando", dice.

Cristina Boscá, compañera de Tony Aguilar en Los40, le envía un consejo y recuerda que nuestra representante va cuarta en las apuestas eurovisivas: "Mucha confianza y que vaya segura. Es de las favoritas y tiene muchas posibilidades. Estamos con ella. Te queremos", dice.

Y el cantante Walls recuerda la actuación de Blanca Paloma en el Benidorm Fest 2023 y le envía la mejor de las suertes: "Corazón, salga como salga, que va a salir genial, vamos a estar superorgullosos de ti. Un beso, tía".

Hablando de la preselección española para ir a Eurovisión, una de sus compañeras en el Benidorm Fest no ha dudado en animarla. Se trata de Vicco, quien quedó en tercera posición con "Nochentera", que envía este mensaje de empoderamiento: "Cómete el escenario. Confiamos en ti y te apoyamos".

Por su parte, Chanel, antecesora de Blanca Paloma en Eurovisión 2022 con "SloMo", ha querido tener unas palabras. Nadie mejor que ella sabe lo que es enfrentarse al escenario de la gran final: "Mucha mierda, Blanca Paloma. No te hace falta porque lo vas a hacer increíble. Estamos contigo y estaré contigo enviándote la mejor de mis energías", cuenta.

Otro eurovisivo, Sam Ryder, representante de Reino Unido que quedó en segunda posición con "Space man" en Eurovisión 2022, le ha dedicado también unas palabras pese a que no se conocen. El artista cuenta que su costumbre es no ver ninguna actuación hasta la propia final, pero confiesa haber visto un trozo de "Eaea" en las redes sociales: "Me encanta la canción. Es increíble, con unas raíces tradicionales muy profundas. Un tema muy emocionante. Le deseo lo mejor". Además, le ha personalizado un mensaje con ganas de conocerla en otra ocasión: "Hola, soy Sam. Puede que no sepas quién soy, pero adoro tu canción y creo que lo vas a hacer genial. Espero que esto no quede como un vídeo raro que preferirías no ver".

Leo Rizzi, quien deja la puerta abierta a presentarse al Benidorm Fest para representar a España en el certamen musical europeo, le manda un beso enorme y apoyo: "Muchísima suerte y muchísimo ánimo porque sé lo difícil que es, pero lo vas a hacer genial". Otros artistas como Polo Nández han reconocido el mérito que tiene llegar hasta la final del Festival de la Canción de Eurovisión: "Es un orgullo que Blanca Paloma represente a nuestro país. Espero que gane", asegura.