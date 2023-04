Per terra, per aire o per mar, milions de turistes arriben cada any a les costes catalanes per visitar els racons més especials i gaudir de la seva cultura, gastronomia i clima. També hi ha els que venen de passada a través de creuers, que tenen un itinerari amb parades a algunes ciutats de Catalunya, a més de conèixer altres capitals europees. De fet, la presència d'aquest tipus de transport a Espanya continua incrementant, amb un augment del 23% respecte al 2022.

Aquest mes d'abril comença la temporada alta de turisme marítim, amb l'arribada de vuitanta creuers a Barcelona, un d'ells de classe mundial: l'MSC World Europa. El supervaixell farà escala a Barcelona durant el seu viatge de set dies arran del mar Mediterrani. La polèmica, però, és la contraposició de l'Ajuntament a aquests macroprojectes en la lluita pel canvi climàtic i la sequera "insostenible".

El nou vaixell ja surt de la capital catalana El MSC World Europa és un dels creuers més grans del món, amb 47 metres d'amplada i capacitat per a més de 6.700 passatgers. Està impulsat per Gas Natural Licuado (GNL), una empresa que gestiona les baixes emissions i presumeix d'utilitzar el combustible fòssil més net que hi ha actualment. Per tant, es cataloga com un dels bucs d'eficiència energètica, ja que integra la tecnologia de pila de combustible i, en conseqüència, no perjudica de la mateixa manera el medi ambient. L'itinerari que recorre té una duració de set dies i parteix a Barcelona en un viatge pel Mediterrani amb escales a Marsella (França), Gènova, Nàpols i Messina (Itàlia) i a La Valeta (Malta). El creuer és disponible des d'aquest mes d'abril i ofereix dates de sortida fins a l'octubre de 2024, incloent-hi les temporades d'hivern.

Turisme esperat De cara a les previsions per aquest 2023, el director de l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) a l'Estat, Alfredo Serrano, estima efectuar al voltant de 800 escales. També la navilleria MSC Cruceros preveu una temporada d'estiu alta, en itineraris operats per més de 20 vaixells que passaran per 140 destins i 40 països. Alguns dels ports més significatius són Barcelona, València, Alacant, Màlaga, Cadis o Tarragona. Segons un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) per encàrrec de la CLIA, el 4,1% dels turistes que visitaran Barcelona aquest any seran creueristes i deixaran a la ciutat el 13% de la recaptació de la taxa turística. En total, l'any 2019, els creueristes van aportar el 8,4% dels ingressos de l'impost turístic gestionat per l'Ajuntament, fins a uns 1,2 milions d'euros. En canvi, per a aquest any, l'estimació està prevista que s'enfili fins als 8 milions d'euros i l'any que ve fins als 9 milions.

Barcelona exigeix una reducció dels creuers Aquests dies s'ha reforçat la polèmica sobre els macroprojectes a causa de la greu situació de sequera que estem vivint pel canvi climàtic. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que ens trobem en un moment "insostenible" i ha calculat que els 400.000 creueristes que arriben a la capital catalana en temporada alta, "no haurien de passar de 200.000". A més, ha acusat la Generalitat de Catalunya d'haver creat un Departament d'Acció Climàtica que segueix obrint la porta a les grans construccions i que no es preocupa sobre la manca d'aigua. També, la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha reiterat la petició de crear un espai de debat per a estudiar mesures que desincentivin l'arribada de creuers a Barcelona, que "estan de pas" i no ajuden a la contribució de l'economia. D'altra banda, el director de CLIA, Alfredo Serrano, ha replicat aquestes declaracions indicant que el nombre de creuers ja està "limitat" després de l'acord amb l'Autoritat Portuària de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per limitar de vuit a set el nombre de terminals.