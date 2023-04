James Cameron se gastó una pasta gansa para hacer Mentiras arriesgadas, pero valió la pena. La película es uno de los clásicos del cine de los 90 y tiene escenas memorables que han pasado a la historia. Se estrenó en 1994 y no ha envejecido en absoluto: sus secuencias de acción siguen mantenido en vilo al espectador, los momentos de humor siguen haciendo reír y el streeptease de Jamie Lee Curtis sigue siendo tema de conversación, incluso a ella le siguen preguntando por esa mítica escena. Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis con los protagonistas y encabezan un reparto de estrellas, entre ellas Bill Paxton, Tom Arnold, Tia Carrere y Charlton Heston. Mentiras arriesgadas va de eso, de mentiras. El grandullón de Arny interpreta a un hombre que lleva una doble vida: su mujer cree que es un aburrido vendedor de ordenadores, pero su ocupación principal es la de agente secreto dedicado a luchar contra el terrorismo nuclear. Él oculta esta parte de su vida por seguridad, pero cuando ella lo descubre... No haremos spoiler, porque es mucho mejor verla. Vamos con algunas de las curiosidades y anécdotas de este peliculón.

James Cameron con los protagistas de 'Mentiras arriesgadas' RTVE

Schwarzenegger quería ser James Bond James Cameron y Arnold Schwarzenegger mantenían una buena amistad tras las rodar las dos primeras entregas de Terminator, por eso el actor recurrió a él para poner en marcha un proyecto que tenía en mente: versionar Dos espías en mi cama, la película francesa de 1991. Arny quería hacer su propio James Bond y lo logró. Convenció al director para rodar esta película de acción en la que no falta ni uno solo de los ingredientes de la saga 007: escenas de riesgo, momentos de seducción, villanos muy malos, matones muy torpes, una femme fatale (interpretada por Tia Carrere)... ¡Y no falta el esmoquin!

Jamie Lee Curtis vs. Jodie Foster Schwarzenegger compró los derechos y dio carta blanca a Cameron, que ofreció el papel femenino a Jamie Lee Curtis, a la que conoció cuando su mujer Kathryn Bigelow la dirigió en Acero Azul. Además, ya había hecho ‘Un pez llamado Wanda’, película en la que se consagró como actriz de comedia. El director tuvo que pelear contra los productores, ya que estos querían a toda costa a Jodie Foster. Foster era una estrella, famosa y rentable: había logrado un gran éxito con Acusados y El silencio de los corderos, dos películas por las que ganó sendos Oscar a mejor actriz. Hoy cuesta imaginarse a otra actriz que no sea Jamie Lee Curtis en el papel de Helen y su interpretación se premió con un Globo de oro. Un momento del rodaje de 'Mentiras arriesgadas' RTVE

¿Jamie Lee Curtis tuvo dobles? Jamie Lee Curtis rodó todo tipo de escenas en la película, desde el famosísimo striptease a las secuencias de acción. Una de las más recordadas es la del puente, cuando pasa de estar en el techo corredizo de una limusina a quedar colgada de las patas de un helicóptero. "No hubo tomas fáciles en esta película, y si fueron fáciles, encontré una manera de hacerlas difíciles", dijo el dirctor. La actriz no aceptó tener un doble para esa secuencia de riesgo y convenció a Cameron de que iba a quedar mucho mejor si la rodaba ella misma, algo que hoy sería inconcebible. Arnold Schwarzenegger sí tuvo varios dobles, pero resulta gracioso que lo que más le costó no fue rodar las escenas de acción, sino bailar el tango. Jamie Lee Curtis en una de las escenas míticas de 'Mentiras arriesgadas' RTVE

Un puente de cine Esa famosa secuencia de la limusina y el helicóptero se rodó en un Florida, en el puente conocido como 'puente de las Siete Millas', una fabulosa obra de ingeniería que conecta la península con los siete cayos, desde Miami hasta Key West. Cuando se construyó en 1982 como parte del ferrocarril marítimo de los Cayos de Florida y en su momento, fue el puente continuo más largo del mundo. Realmente hay dos puentes, El primer puente se construyó entre 1909 y 1912, pero quedó destrozado por la embestida del huracán que azotó la zona en 1935. En 1982 se construyó otro casi paralelo y el antiguo, conocido como Old 7, se dejó para pescar y acceder a Cayo Pigeon. En 2017 comenzó la restauración del puente viejo, que se ha reabierto este 2022 para un uso recreativo con varias pistas para bicicleta y patín, para caminar o hacer deporte. Además de Mentiras arriesgadas, allí se han rodado películas como Misión Imposible III, con Ton Cruise, y Licencia para Matar, con Tiimothy como 007. Helen colgada del helicóptero en 'Mentiras arriesgadas' RTVE

Los aviones que salen en la película Un helicóptero, camiones, una limusina, una camioneta con sistema computerizado, misiles Maverick...La película no escatimo en vehículos potentes, aunque las verdaderas estrellas son los tres aviones Marine Harriers. ¿De dónde salieron? Pues nada menos que del gobierno norteamericano, que no puso pegas en prestárselos a James Cameron. Bueno, mejor dicho, alquilárselos, ya que los productores pagaron más de 100 000 dólares por tener los tres aviones y sus respectivos pilotos. “Cuando ves aviones y helicópteros Harrier en la lista de equipos, sabes que va a ser un día difícil”, dijo el director de fotografía Russell Carpenter. El esfuerzo económico mereció la pena. La película contó con un presupuesto de 115 millones de dólares, una cifra altísima que superó a la que hasta entonces era la película más cara jamás realizada: Terminator 2: el juicio final, también de James Cameron. El estreno fue todo un éxito y la taquilla también marcó récords, ya que Mentiras arriesgadas recaudó 400 millones de dólares. Charlton Heston en 'Mentiras arriesgadas' RTVE

Charlton Heston James Cameron es un fanático de los comics y siente devoción por Nick Furia, el personaje de la Marvel creado por el artista Jack Kirby. Pues bien, el personaje que interpreta Charlton Heston se llama Spencer Trilby e igual que Nick Furia lleva un parche en el ojo. El actor tenía 70 años cuando rodó la película, era una gran estrella del Hollywood dorado, y no dudó en aceptar este pequeño papel. Una de sus frases ha pasado a la historia: "Sweet Jesus, Harry, you surely screwed the pooch last night, didn't you?". Una pregunta que no requería respuesta. El famoso streeptease de Jamie Lee Curtis RTVE