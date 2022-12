Mentiras arriesgadas, con título original True Lies, es una película que mezcla acción, aventura y comedia, y que algunos recuerdan por una escena erótica que forma parte ya de la historia del cine. Hablamos del striptease que le hace Helen, interpretada por Jamie Lee Curtis, a su marido, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Hablamos de una escena mítica, una de las más versionadas desde el estreno de la cinta en 1994. Un clásico de Hollywood cargado de curiosidades.

Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger en 'Mentiras arriesgadas' (1994) GTRES

La película tiene muchas escenas que han pasado a la historia, desde las de acción hasta el tanto que se marca Arny, pero el baile sensual que hace la actriz dio mucho de qué hablar en su día, y lo sigue haciendo 28 años después del estreno del filme. Arnold y Jaime son marido y mujer. Él interpreta a un agente espía internacional y le oculta su profesión a ella. Cuando esta lo descubre, decide ayudarle. En ese proceso, la actriz se marca una de las coreografías más sexies de su carrera. Lencería negra, chimenea encendida, y un baile privado con el que ella misma asegura que se sintió empoderada

La actriz contó algunos detalles y anécdotas del rodaje de este clásico noventero, sobre todo de la famosa escena. Fue en PEOPLE Magazine y desveló que no se ensayó ni se preparó la coreografía. La única parte que sí se preparó fue el resbalón de Jamie Lee Curtis en pleno baile. “Es la mayor carcajada que me he llevado” aseguró la actriz en esa misma entrevista, recalcando que fue una idea concreta de James Cameron: "Él sabía que era demasiado sexi, demasiado real. Sabía que necesitamos romper el hechizo". La canción que suena de fondo es Alone in the dark, y según la propia actriz, la bailó como lo hace en su casa cuando no hay nadie alrededor.

Globo de Oro para Jamie Lee Curtis Esta escena ha perseguido a la actriz toda su vida y todavía siguen preguntándole por ella. Pero, ¿volvería a rodarla? Esto fue lo que respondió: "¿Me gustó hacerlo? No. ¿Me sentí avergonzada por hacerlo? Sí. ¿Se me veía bien? Sí. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Sí. ¿Me gustó? No. ¿Lo hice porque era el trabajo? Sí. Ahora todo es distinto, lleva muchos años casada y soy madre. Ahora no lo haría, ¡absolutamente no!", dijo en una de sus últimas entrevistas. El famoso streeptease de Jamie Lee Curtis RTVE Jamie Lee Curtis, hija de Toni Curtis y Janet Leigh, tenía 36 años cuando rodaron la película y Arnold tenía 47, y ambos se entregaron a las órdenes de James Cameron. Mentiras arriesgadas tuvo una nominación a los Oscar a Mejores efectos visuales, y la interpretación de la actriz se premió con con un Globo de oro a Mejor actriz de comedia.