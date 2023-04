La realitat és una cosa, i els nostres records, una altra. Així que per conèixer la veritat, de vegades cal agafar distància. Això és el que ha intentat fer l’escriptora Laura Ferrero a 'Los Astronautas', un llibre inspirat en la seva família que serà un dels grans reclams d'aquest Sant Jordi.

L'autora ha reconegut a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que no ha estat fàcil fer la seva primera novel·la amb tocs autobiogràfics: "Vaig començar a fer entrevistes al meu pare, a la meva mare, a les seves parelles... Però clar, les versions no casaven en absolut i ells no volien sortir. La realitat, a vegades, no serveix per explicar la realitat. Llavors, em vaig inventar una mena de ficció sobre els astronautes".

Un llibre inspirat en la seva família

Els pares de Laura Ferrero es van divorciar quan ella encara no arribava als dos anys i va créixer amb dues famílies. "Recordo a classe aquests comentaris sobre qui és el meu pare, on està... Jo em preguntava quin era dels dos: amb el que la meva mare feia la seva vida o l'altra persona que està una mica apartada. De fet, no va ser fins fa cinc anys que vaig veure una foto familiar on jo sortia amb els meus pares originals".

“No va ser fins fa cinc anys que vaig veure una foto familiar on jo sortia amb els meus pares originals“

Després d'un temps investigant a totes les persones implicades, l'autora es va trobar amb relats contradictoris que no li van permetre trobar un discurs totalment realista. "Jo vaig començar a escriure i en veure que aquestes versions no casaven vaig dir: potser no és aquesta la novel·la que haig d'escriure", ha assegurat a Tània Sarrias.

Per aquest motiu, va agafar distància i, anys més tard, va decidir escriure el relat d'una nena que, quan li demanen un dibuix del seu pare, decideix traçar la figura d'un astronauta de la NASA. "És el relat de "el meu pare no està a casa, però no perquè no vulgui estar, sinó perquè ha marxat molt lluny", ha dit.

Escollir la fotografia de la portada del llibre tampoc ha estat una feina fàcil. L'autora volia posar una foto de família, però després de la negativa dels seus pares, va decidir anar més enllà: "La nena està basada en una fotografia meva de la infància. (...) Ell, el pare, està inspirat en el Neil Amstrong i ella és la Sally Field de jove, perquè la meva mare em tenia com a una retirada.

Finalment, ha volgut remarcar que la família no sempre és la que ens agradaria tenir: "La idea de família implica renunciar a aquesta idea de família estereotipada que tenim".