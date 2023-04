8:00

Trànsit valora positivament el dispositiu de Setmana Santa malgrat lamentar la mort de dues persones a les carreteres.

La via més afectada ha tornat a ser l'AP-7, que ha sumat retencions tant en l'operació tornada com a la sortida. Tot i això, les congestions a l'AP7 han caigut un 20%, segons trànsit, per les noves limitacions de velocitat i els carrils addicionals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel també ha destacat la disminució de la sinistralitat. Dues persones han mort en accidents, 3 menys que l'any passat per aquestes dates. Lamiel, però, admet problemes estructurals a l'AP-7 que cal solucionar.