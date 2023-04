Compte enrere per a la declaració de la renda del 2022

La Campanya de la Renda 2022 escalfa motors i començarà dimarts 11 d'abril. Ho farà amb la presentació de les declaracions per internet, un mitjà que utilitzen 9 de cada 10 contribuents. La campanya s'allargarà fins el 30 de juny, la data límit per a fer les presentacions de manera presencial. Els qui vulguin tramitar-la de manera telefònica, s'hauran d'esperar fins el 5 de maig i aquells que vulguin fer-ho desplaçant-se a les oficines de l'Agència Tributària ho podran fer a partir de l'1 de juny. Per tal d'avançar les gestions, l'Agència Tributària permet descarregar-se les dades fiscals des del seu portal web.

Quines són les principals novetats? Entre les novetats d'aquesta campanya destaca la reducció de fins a 1.500 euros anuals de l'aportació individual màxima als plans de pensions privats amb dret a deducció en l'IRPF. En canvi, les aportacions màximes als plans d'empresa amb dret a deducció augmenten fins els 8.500 euros. En tots dos casos, l'aportació total amb beneficis fiscals es manté en la xifra dels 10.000 euros anuals. La deducció per maternitat també pateix canvis en aquest exercici fiscal. Abans només podien demanar aquesta deducció les mares treballadores amb fills menors de 3 anys, ara podran fer-ho també les que es troben a l'atur o aquelles que rebin l'Ingrés Mínim Vital sense necessitat de tenir una feina.

Quins canvis afecten als autònoms? Per als autònoms que tributen en estimació objectiva, la reducció del rendiment net passa del 5 al 15%. Aquesta és una de les principals novetats que afecta a aquest col·lectiu. Recordem algunes de les despeses que poden deduir-se en la declaració: La quota mensual d'autònom a la Seguretat Social.

El lloguer dels cotxes d'empresa i del local o oficina on es desenvolupa l'activitat

dels equips de treball o materials Les despeses relacionades amb professionals externs : advocats, assessors o gestors

: advocats, assessors o gestors Assegurances de salut, incloses les de la família i fills fins els 25 anys Comença una campanya de la renda marcada per les criptomonedes i els ERTO