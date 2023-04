Ja es pot presentar per internet la declaració de la renda

Més de 500.000 contribuents ja han presentat la declaració de la renda. Avui s'ha obert el termini per fer el tràmit per Internet. Perquè us atenguin per telèfon podeu demanar cita prèvia a partir del 3 de maig. Els que preferiu fer-ho de manera presencial, podeu demanar hora des del dia 25. Us donaran cita a partir de l'1 de juny. El termini per presentar-la acaba el dia 30. Resolem alguns dubtes de la mà d'experts en tributs.