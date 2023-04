L'AP-7 redueix les retencions un 20% per Setmana Santa

Les retencions a l'AP-7 durant aquesta Setmana Santa s'han reduït un 20%, segons ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que ha atribuït el descens a les limitacions de velocitat que s'han aplicat, als bons resultats dels carrils addicionals i a l'elevada heterogeneïtat de la mobilitat.

Lamiel també ha dit que s'han registrat retencions en un total de 45 vies de tot el territori.

Lamiel també ha destacat la disminució de la sinistralitat que s'ha produït. 2 persones han perdut la vida durant la Setmana Santa d'enguany, 3 menys que l'any passat per aquestes dates. El director del SCT ha manifestat no estar satisfet amb el balanç de l'operatiu per aquestes xifres de víctimes mortals.

A més, en el primer trimestre de 2023 la sinistralitat a l'AP-7 ha caigut un 75%, passant de 8 a 2 víctmies mortals.

Retorn esglaonat A les 20h ja havia tornat a Barcelona i la seva àrea metropolitana el 88% dels vehicles previstos, és a dir, uns 527.000 vehicles. Així, les carreteres catalanes ja han assumit el 88% dels trajectes previstos en l'operació tornada de Setmana Santa, que es tancarà aquesta mitjanit. Encara falten uns 73.000 vehicles més per tornar a la rodalia de la capital catalana, dels 600.000 desplaçaments previstos per les vacances de Pasqua. La via més afectada ha tornat a ser l'AP-7, per bé que durant la tarda el tràfic no ha arribat a presentar dificultats de consideració. Sí s'han acumulat diversos trams de circulació amb retencions, i en algun cas de circulació intensa.

La N-340 i la C-16 també han registrat problemes Els problemes circulatoris més destacats d'aquest dilluns s'han registrat sobretot al matí a l'AP-7, la N-340, la C-16 i les vies del litoral català tant a Girona com Tarragona. En el cas de l'AP-7, els trams complicats s'han registrat entre Martorell i el Vendrell i entre el Vendrell i les Terres de l'Ebre. Per minimitzar les possibles retencions que es puguin registrar, el Servei Català de Trànsit ha implantat mesures especials en 200 quilòmetres de circulació. Entre les 15.00 i les 22.00 h ha estat en marxa el límit de velocitat a 100 quilòmetres per hora entre Martorell i Gelida en sentit Barcelona.