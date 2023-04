El sector turístic tanca la Setmana Santa amb xifres que freguen la plena ocupació. Els establiments de tot el territori han rebut visitants que han omplert el 90% de les localitats disponibles. La neu no ha sigut protagonista d'unes vacances marcades per temperatures plenament primaverals i dies assolellats. Amb tot, les estacions d'esquí que quedaven obertes han venut més de 60.000 forfets. Els espais naturals, la costa i les activitats d'aventura han concentrat gran part dels visitants.

A banda de l'habitual turisme familiar, els nombrosos esdeveniments esportius organitzats han permès assolir aquestes xifres. La fortalesa de la demanda i l'impuls del turisme internacional fa anticipar un estiu amb xifres similars a les del 2019.

A l'àrea de Barcelona, el sector ha recuperat la plenitud per Setmana Santa després de la pandèmia. A Sitges, per exemple, el turisme ha recuperat la plena normalitat, arribant a millorar les xifres de l'any passat. A les comarques gironines, els dies de platja han estat els protagonistes amb cues als restaurants, i hotels i apartaments amb una ocupació superior al 80%. Des del sector turístic gironí parlen d'una setmana santa excel.lent .

Tarragona i Lleida, també satisfets amb les xifres

A Tarragona i lesTerres de l'Ebre la tònica habitual ha estat la satisfacció per haver recuperat els nivells d'ocupació turistica de l'any 2019. Les reserves de darrera hora juntament amb els múltiples esdeveniments esportius han permés als allotjaments arribar a una mitjana del 85% d'ocupació, prop de la plena ocupació en els dies centrals. Al Pirineu de Lleida, l'ocupació també ha estat molt alta, d'entre un 85 i un 90% però no han arribat a assolir les xifres dels darrers dos anys anteriors, quan les restriccions per la covid no permetien sortir de Catalunya.



El bon temps ha acompanyat i això ha beneficiat sobretot els esports d'aventura, com el rafting, però ha perjudicat l'esquí, on només han obert 3 estacions.