Camí d'una Setmana Santa de rècord

Tot apunta que la Setmana Santa de 2023 serà la primera en què se superaran les xifres de visitants que hi havia abans de la pandèmia. A Catalunya, s'esperen prop d'un milió de turistes, un 16% més que el 2019, però es calcula que faran una despesa un 5% inferior a la d'aquell any. També seran molts els catalans que es mouran durant aquests dies. El saló B-Travel exposa aquest cap de setmana opcions per a tots els gustos.