A les portes de la primavera i de Setmana Santa, l'hostaleria es prepara per a la temporada turística més forta. Al litoral barceloní, l'ocupació s'acosta al 65% i s'espera fregar el 100% a l'abril. Alguns establiments ja comencen a contractar personal. A la muntanya, els esquiadors aprofiten al màxim la temporada d'esquí que queda i confien en les últimes nevades per allargar tot el possible.

Últimes hores d'hivern per a l'esquí

Està sent una temporada molt irregular per les pistes d'esquí, que esperen que les habituals nevades de finals de març i principis d'abril allarguin la temporada. Aquest any, ha nevat al gener i al febrer, però les temperatures càlides d'aquest hivern han provocat el tancament de pistes en algunes estacions. La de Vallter i la de la Molina són les més perjudicades.

Totes les estacions volen arribar a la Setmana Santa amb condicions per esquiar, però en aquesta època depenen, exclusivament, de la neu natural. Per això, aprofiten les darreres hores d'hivern per gaudir de les pistes. Això sí, els establiments de la zona valoren positivament la temporada. Ara com ara, Baqueira i Masella són les que tenen més quilòmetres esquiables.