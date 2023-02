La neu ha tenyit de blanc aquesta matinada el Tibidabo, a la serra de Collserola, i s'ha deixat veure en alguns punts de la part alta de Barcelona. Fora de la capital catalana, ha nevat amb força de nit i matinada a punts del Vallès Occidental, com Terrassa i Sabadell, així com a poblacions del Baix Llobregat, com Begues i Viladecans. Fins i tot ha fet acte de presència a prop del mar en alguns municipis com Castelldefels i Gavà. També han caigut alguns flocs a Tarragona, fins i tot al port, tot i que no ha agafat.

Aquest episodi de fred ha provocat una davallada important dels termòmetres amb temperatures al voltant dels -20º a les zones altes del Pirineu i al voltant dels - 10º a les zones habitades. La temperatura més baixa d'aquesta matinada s'ha registrat a Boí (Lleida) amb - 19,6º. Un fred intens que ens acompanyarà fins dimecres i que ha estat el responsable de tenyir de blanc algunes zones poc habituals del litoral i prelitoral català. Al Montseny s'han registrat entre 5 i 10 centímetres de neu, 5 a la serralada litoral i entre 3 i 5 a Collserola. Altres punts on el fred intens ha fet acte de presència han estat Puigcerdà amb - 8,4º o Mollò amb - 8,7º.