La neu enfarina per "sorpresa" les valls del Pirineu

La nevada de primera hora de la tarda d'aquest dilluns ha arribat a cotes inferiors als 700 metres. Ha estat una enfarinada "sorpresa", ja que la previsió era que la neu aparegués per damunt dels 1.200/1.500 metres.

Consells davant la situació de nevades

Des de Protecció Civil, es recomana als conductors molta prudència en la mobilitat per les comarques de l'Alt Pirineu i informar-se de l'estat de les carreteres abans de sortir de casa. Altres consells impliquen per tenir el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria. També es demana evitar la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible.