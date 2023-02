El temporal de fred, neu, pluja i vent de les darreres hores ens deixa imatges bucòliques i poques afectacions al territori català. Les Terres de l'Ebre, Osona i el Ripollès han estat l'escenari de les nevades caigudes en les darreres hores. Sant Joan de les Abadesses ha estat un dels punts on la neu ha deixat emblanquinat tot el municipi.

Camprodon i Ripoll també han vist nevar

La neu ha fet acte de presència al Ripollès. Els veïns de localitats com Camprodon o Ripoll han vist com s'acumuluaven gruixos de més de 30 centímetres a sectors elevats de la vall de Camprodon i a cavall entre la Garrotxa i Osona. En general, no ha provocat gaires afectacions, tot i que des d'aquestes localitats s'han queixat de la manca de previsió a l'hora de netejar les carreteres d'accés als municipis