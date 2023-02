00:59

La barra del Trabucador ha tornat a patir les conseqüències del fort onatge de les darreres hores i ha quedat afectada novament

El pas per la barra del Trabucador continua tallat per segon dia consecutiu fruit dels 'microtrencaments' provocats pel temporal de Llevant. Així ho afirmen des del Ministeri de Transició Ecològica, ja que diuen, les obres posades en marxa per reforçar amb sorra aquests espais han resultat efectives.

No opinen el mateix des de la salinera. Creuen que es minimitza el problema. Les entitats ecologistes consideren que es fa tard per la manca de sediments | Francesc Farré