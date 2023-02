Les nevades afecten bona part de les Terres de l'Ebre, Osona i el Ripollès

Hem anat a Horta de Sant Joan, a Tarragona, on els carrers eren blancs. Feia dos anys que no veien la neu i n'hi ha que han fet campana per poder-la gaudir. Les carreteres ja estan netes, però les màquines llevaneu treballen per evitar que els carrers es glacin. També ha nevat a altres parts del territori. Com a Camprodon, al Ripollès, on han patit talls de llum durant 10 hores. Se senten oblidats. A Molló,s'han acumulat gruixos de 35 centímentres de neu i dos nuclis s'han quedat sense llum durant 20 hores.