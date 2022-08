El fort temporal d'aquest dimecres a la tarda ha deixat alguns desperfectes que aquest dijous al matí eren ben visibles. A Roses, en només un quart d'hora van caure 30 litres per metres quadrat, convertint alguns carrers en piscines. Al passeig marítim van caure palmeres a sobre de dos vehicles. A Olot, van caure 45 litres per metre quadrat en poca estona, el que va provocar que el camp de futbol quedés anegat per l'aigua.

I el temporal no ha dit adeu del tot. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per intensitat de pluja a la meitat est de Catalunya. Les precipitacions poden superar els 20 mm en 30 minuts. També s'ha activat la prealerta per onades superiors a 2,5 metres a la Costa de l'Alt Empordà, i ja hi ha més de 10 platges amb bandera vermella.

Roses substituirà les palmeres del passeig marítim L'Ajuntament de Roses ha decidit aquest dijous substituir les palmeres del passeig marítim del municipi per evitar que es repeteixi l'episodi d'aquest dimecres al vespre, quan han caigut dues palmeres per les fortes ratxes de vent provocades pel temporal. El consistori ha encarregat a l'empresa Rosersa que faci un projecte per treure-les de forma gradual amb l'objectiu de "garantir la seguretat de les persones i els béns". Una de les palmeres del passeig marítim de Roses ha caigut sobre un cotxe