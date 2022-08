La forta tempesta del Camp de Tarragona avança el canvi de temps

Una forta tempesta, acompanyada de calamarsa i ràfegues intenses de vent, ha deixat importants precipitacions al Camp de Tarragona. L'episodi de pluja intensa ha durat en prou feines 30 minuts i ha recorregut de sud a nord tot el litoral amb prop de 30 litres per metre quadrat de precipitació registrada a l'estació meteorològica de Torredembarra.

Posteriorment, cap a mitja tarda, un episodi molt semblant, amb precipitacions també de fins a 30 litres per metre quadrat s'ha reproduït a les terres de l'Ebre.

Una vintena d'intervencions dels bombers

El número d'emergències 112 ha rebut una vuitantena de trucades i els Bombers han hagut de fer una vintena de sortides a causa de l'aiguat que ha començat a mig matí al Baix Camp i s'ha desplaçat cap al Tarragonès i amb menor intensitat a l'Alt Camp, el Baix Penedès i el Garraf. El pla d'alerta per inundacions (Inuncat) ha quedat definitivament desactivat cap a les 3 de la tarda.

“☔️ Una forta tempesta, acompanyada de calamarsa i ratxes fortes de vent, afecta el Camp de Tarragona | @lleonart32 @RTVECatalunya pic.twitter.com/qk2SsSFLw5“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 16, 2022

Les precipitacions han anat acompanyades de calamarsa, amb pedres de gel de fins a 5 centímetres de diàmetre. Tot i això, no hi ha hagut incidències greus tot i que en alguns punts com a Reus han arribat a caure més de 24 litres per metre quadrat en només uns minuts. Una de les intervencions més destacades ha estat al Teatre Bartrina de Reus, on l'aigua entrava a l'edifici.