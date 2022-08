Barcelona s’ha retrobat amb la pluja després de pràcticament un mes de no veure ni una gota. Les darreres precipitacions dataven del 6 de juliol. Aquest divendres les tempestes han arribat amb força al litoral del Maresme i el Barcelonès, tot i que no han provocat afectacions importants. De fet, Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla INUNCAT per fortes pluges i risc d'inundacions fins a les 2 de la matinada.

L'alerta per possibles inundacions s'ha traslladat cap al tard a les terres de Ponent i el Camp de Tarragona. A Barcelona el vent ha arribat als 70 kilòmetres per hora aixecant la sorra de les platges.

Petites inundacions i interrupció a rodalies El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 200 trucades a causa de les pluges fins a les 18h i el fort vent ha obligat els bombers de la Generalitat a treballar en una setantena d'avisos per incidències. Es tracta d’avisos sobretot petites inundacions i caigudes de branques d'arbres, des de les 3 de la tarda. “⛈️ El telèfon d'emergències 112 rep més de 200 trucades fins a les 18h per les pluges i el fort vent.



�� El Maresme, el Barcelonès, el Vallès Occidental i la Selva són les comarques més afectades | #INUNCAT @RTVECatalunya pic.twitter.com/lTGOr7I30o“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 5, 2022 La caiguda d’un llamp a una subestació elèctrica de Castellbisbal ha afectat les línies de Rodalies R1, R4 i R8 interrompent la circulació en els trams de Martorell amb Cornellà i Cerdanyola Universitat, que s’ha restablert tot i que s’han mantingut els retards a aquestes línies. “⛈️ L'arribada de la pluja obliga els banyistes de la platja de #Badalona a canviar de plans aquesta tarda | @lorenaamorenoc #INUNCAT @RTVECatalunya



�� https://t.co/UL7DefEbpu pic.twitter.com/LEVB3TQb2S“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 5, 2022

Les pluges han començat al Pirineu Protecció Civil ha llançat un nou avís per temps violent a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i l'Alt Urgell. De fet, a la Pobla de Segur s'han registrat 28 litres i mig per metre quadrat en 30 minuts. Activada l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses Altres zones afectades han estat el prelitoral i litoral central. Protecció Civil recomana extremar la prudència perquè van acompanyades de calamarsa i fort vent. De fet, per primera vegada des del 6 de juliol ha plogut a tot Barcelona i els punts on més litres han caigut han estat els barris marítims i Collserola.