La pluja anega els carrers de Badalona

El litoral de Barcelona s’ha retrobat amb la pluja després de pràcticament un mes de no veure ni una gota. Les darreres precipitacions dataven a Barcelona ciutat dataven del 6 de juliol.

Aquest divendres les tempestes han arribat amb força al litoral del Maresme i el Barcelonès, anegant carrers com el de Badalona i espantant els banyistes que estaven a la platja, tot i que no han provocat afectacions importants. De fet, Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla INUNCAT per fortes pluges i risc d'inundacions fins a les 2 de la matinada.