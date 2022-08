Les reserves d'aigua a Catalunya, en situació límit

La sequera és forta a tot Catalunya. A les comarques centrals, gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua, ja s'apliquen restriccions, a l'espera de si cal incrementar-les o no a partir de setembre. Les comarques de l'oest, regades pel riu Segre i Ebre, i gestionades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, estan en fase d'emergència.

I és que el riu Segre se subministra dels pantans d'Oliana i Rialb, que es troben en un 20% de la seva capacitat. Feia 15 anys que no estaven en un nivell tan baix.

L'oest de Catalunya, en situació d'emergència El riu Segre està en situació d'emergència. S'abasteix dels pantans d'Oliana i Rialb que es troben en un 20% de la seva capacitat. Feia 15 anys que no estaven tan buits. Tot i això, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que gestiona aquests cabals, no preveu restriccions en el subministrament d'aigua de boca. 01.55 min L'embassament de Rialb mai havia estat tan baix com aquest estiu Des de la primavera, la CHE pacta amb les comunitats de regants les limitacions per l'aigua de reg. A les comarques de Lleida, la CHE tampoc té previst reduir els cabals d'aigua que atorga els ajuntaments. Per la qual cosa, seran els mateixos municipis els que decidiran si deixen de regar els jardins o tanquen fonts.

Comarques centrals: es limitarà l'aigua A la resta de Catalunya, on l'aigua la gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua, les previsions indiquen que si no plou, es limitarà el consum d'aigua per persona a partir del setembre. Barcelona entrarà en alerta per sequera si no plou a l'agost En el cas de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el primer tinent d'alcalde Jaume Collboni ha afirmat a TVE que no hi ha previstes restriccions en el consum d'aigua per persona. Per la qual cosa, plogui o no a l'agost, tot indica que l'aixeta de casa no es veurà afectada.