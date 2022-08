Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de tempestes molt intenses, pedregades i ventades fortes aquest divendres a la tarda. Des de fa una setmana, cada dia hi ha precipitacions a Catalunya, sobretot al Pirineu. Les d'aquest dijous a la tarda van ser localment intenses al Pallars Jussà. A la Conca de Dalt, els Bombers han evacuat un grup escolar de 87 persones.

Activada l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses aquest divendres a la tarda. Les precipitacions poden afectar tot Catalunya excepte l'Alt Pirineu i Aran i les Terres de l'Ebre

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu xàfecs intensos, que podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts a tot el territori, excepte a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre. Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i activitats exteriors.

El grup, provinent de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), ha estat traslladat al pavelló de la Pobla de Segur . L'Ajuntament i la Creu Roja l'han habilitat amb llits i mantes perquè hi poguessin passar la nit. No consta cap persona ferida.

Precaució

Protecció Civil recomana extremar la vigilància en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l’aire lliure. En aquest sentit, demana evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.

En declaracions a Catalunya Informació, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha fet una crida a la precaució tenint en compte la mobilitat que hi sol haver els divendres a la tarda i ha recomanat buscar informació sobre la previsió meteorològica i del trànsit abans de desplaçar-se.