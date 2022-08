Una forta tempesta acompanyada de calamarsa i ràfegues intenses de vent ha deixat importants precipitacions al Camp de Tarragona. Els Bombers han hagut de fer una vintena de sortides a causa de l'aiguat que ha començat a mig matí al Baix Camp i s'ha desplaçat cap al Tarragonès i Alt Camp.

Tot i això, no hi ha hagut incidències greus tot i que en alguns punts com a Reus han arribat a caure més de 24 litres per metre quadrat en només uns minuts. Una de les intervencions més destacades ha estat al Teatre Bartrina de Reus, on l'aigua entrava a l'edifici. A banda, també han hagut d'actuar en algun local inundat. Protecció Civil també ha informat que a causa de la tempesta moltes platges del litoral tarragoní han penjat la bandera vermella. La normalitat s'ha recuperat cap a les 2 de la tarda.