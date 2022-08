El temporal d'aquest dimecres al vespre ha obligat a desviar una vintena de vols que havien d'aterrar a l'aeroport del Prat a partir de les 21 h. En total, han estat 21 els vols afectats i que han estat redirigits cap a Reus, Girona, València i Alacant. Als passatgers que s'han quedat a terra perquè no sortia el seu vol, se'ls ha oferit l'alternativa de viatjar amb autocar. Segons Aena, que gestiona l'aeroport de Barcelona, l'activitat aèria no s'ha paralitzat en cap moment.

Aquest dimecres al matí, l'aeroport ha tornat més o menys a la normalitat, si bé alguns passatgers encara esperen al Prat. Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop passades les pluges més intenses. Unes pluges que anaven acompanyades de molts llamps. De fet, més de 6.300 llamps han caigut a Catalunya en 24 hores, alguns d'ells causant incidències.

Caos al Prat

Les pluges intenses d'aquest dimecres a la tarda al Baix Llobregat han afectat l'activitat aèria del Prat. Les sortides es van retardar i, en alguns casos, cancel·lar. I una vintena d'avions que havien d'arribar van ser desviats a altres aeroports. Malgrat que Aena ha assegurat que es va oferir alternativa als passatgers que es van quedar a terra, molts d'ells s'han queixat que la companyia amb què volaven els ha deixat sense menjar ni transport alternatiu.

Tampoc se'ls ha oferit lloc on allotjar-se, segons alguns usuaris que es queixen que han hagut de dormir a terra "amb les coses per sobre". Altres asseguren que es van quedar tancats durant hores dins els avions a l'espera que passés la tempesta i enlairar-se. Un dels viatgers, on jove de Màlaga, assegura que l'única opció que li ofereix Vueling és agafar el vol el dilluns vinent.

Molts usuaris han presentat reclamacions als taulers de les companyies aèries a l'espera que se'ls doni alguna compensació.