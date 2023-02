La neu ha tenyit de blanc aquesta matinada el Tibidabo, a la serra de Collserola, i s'ha deixat veure en alguns punts de la part alta de Barcelona. Fora de la capital catalana, ha nevat amb força de nit i matinada a punts del Vallès Occidental, com Terrassa i Sabadell, així com a poblacions del Baix Llobregat, com Begues i Viladecans.