¿Una comedia dramática en cuatro idiomas? Esto no es Suecia es la primera ficción original de RTVE Play que cuenta con la participación de varias televisiones públicas europeas. Entre ellas están RTVE, TV3, Anagram Sweden, SVT, NDR, YLE, con el apoyo de ICEC y el programa Media. La serie cuenta sin tapujos las dificultades de la maternidad y la paternidad. Parte de una idea de Aina Clotet y Sergi Camero y está rodada en castellano, catalán, inglés y sueco.

La producción de la plataforma on demand y grauita está protagonizada por Aina Clotet, Marcel Borràs, Nora Navas, Enric Auquer, Tomás del Estal, Liv Mjönes, Ia Langhammer, Mabel Rivera, y Nausicaa Bonnín, y es la presentación de la joven Violeta Sanvicen.

La mayoría de personajes que les acompañan en el rodaje son vecinos de su entorno . Además, se han volcado de pleno en esta producción. "Muchas de las madres que aparecen son madres reales. Y eso le da un punto muy realista y mucha riqueza a la experiencia del espectador. Le da una verdad muy bonita". Después de verano podremos disfrutar de esta serie de ocho capitulos en la plataforma on demand y gratuita.

La plataforma RTVE Play graba su primera ficción: 'Esto no es Suecia'

La plataforma RTVE Play graba su primera ficción: 'Esto no es Suecia'

Cuando recibimos la noticia de que seremos madres o padres, tenemos la certeza de que vamos a poder con todo. Pero, ¿realmente es así o solo son expectativas? "Esta desaparición de los ideales, que todos nos pensamos que cuando seamos mayores y tengamos hijos, podemos cuidarlos, hacerlos crecer y les daremos garantías. Y en realidad nos damos cuenta que las garantías no existen ", ha explicado Marcel Borrás, Samuel en Esto no es suecia.

¿De qué trata Esto no es Suecia?

La nueva ficción de RTVE Play narra la contradicción con la que se encuentra una pareja de padres jóvenes a la hora de proteger a sus hijos de los peligros de la vida. La serie constará de ocho capítulos de 40 minutos de duración, los cuales están rodados en cuatro idiomas: castellano, catalán, inglés y sueco.

Mariana y Samuel se van a vivir a un barrio de montaña de Barcelona para educar a sus hijas desde un lugar más auténtico y lejos de sus respectivas y dolorosas infancias. Allí encuentran una comunidad de genete con las mismas aspiraciones. Pero, cuando una tragedia sacude el barrio, desmontonan su ideal, las certezas de la pareja empiezan a tambalearse y el miedo se instala en ellos, acercándose peligrosamente a todo de lo que intentaban huir.

Las directoras de 'Esto no es Suecia' RTVE PLAY

Esto no es Suecia se trata de la primera producción original de la plataforma de vídeos bajo demanda de RTVE. Se inicia con este proyecto en una línea de producción de ficción corta pensada para un público joven, adulto y urbano, principal usuario de las OTT. Además, la serie ha sido galardonada con el premio Conecta Fiction Best Pitch Award del Festival de Göteborg y ha participado en laboratorios de desarrollo tan prestigiosos como Torino -TFL Next- TV Series, taller de productores del Festival de Rotterdam y el Festival de Göteborg.