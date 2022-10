Aina Clotet presenta 'Enemiga del pueblo' a 'Punts de vista'

És possible fer periodisme de recerca en temps de fake news? Aquesta és una de les preguntes que es planteja ‘Enemiga del pueblo’, un drama criminal rodat entre Finlàndia i Barcelona. L’actriu catalana Aina Clotet forma part del repartiment i ha vingut a ‘Punts de vista’ per parlar de la seva trajectòria, dels seus futurs projectes i per explicar tots els detalls d’aquesta sèrie que ja es pot veure a Filmin.