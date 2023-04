Juanma Fernández es un conocido periodista especializado en Eurovisión, pero Cover Night nos ha desvelado su otra faceta artística. El extremeño de 38 años, se hace llamar Montero. Un nombre que ha elegido en homenaje a sus dos abuelas y a su familia. "Quería diferenciar la parte de reportero de su pasión por la música", ha explicado en el programa. El gusanillo por la actuación le llegó durante una de las coberturas que realizó de la primera edición del Benidorm Fest, certamente al que, un año después acudiría como aspirante.

Como especialista y gran eurofan, la música siempre ha estado presente en su vida, pero no se planteó formarse hasta que conoció a un profesor de canto durante su cobertura del festival. Tras apuntarse, decidió probar suerte al año siguiente. Volvió al Benidorm Fest 2023, pero ya no como periodista, sino para probar suerte. “Este año canté en Benidorm Fest", ha confesado. "El objetivo es volver a Benidorm y, por qué no, representar a España en Eurovisión”, cuenta en Cover Night.