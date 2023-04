Sor Lucía Caram i Marc Giró no es coneixien personalment, només de passada, però tots dos admeten que s’agraden i que se segueixen. La convidada del ‘Late Xou’ té desenes de milers de seguidors a les seves xarxes socials i tothom li diu 'la monja mediàtica'.

Sor Lucía Caram demana ajuda a Pedro Sánchez per construir un hospital de campanya

Després de l’esbroncada, vaig anar a l’audiència amb el papa i em va dir: ‘Ah, vós sou la monja que embolica la troca ?’ I em va preguntar què hi feia allà, li vaig dir que era molt difícil ser cristià a l’Església catòlica i em va contestar ‘M’ho dieu o m’ho expliqueu? Continueu embolicant la troca!’”, explica Lucía Caram amb un somriure. A partir de llavors, han continuat parlant i la monja té el contacte del papa, “sempre contesta”, assegura.

Sor Lucía Caram explica com va conèixer el papa de Roma . Això va ser pels volts de 2013, a l’inici del papat de Francesc. “A mi em tenien una mica díscola perquè sortia molt als mitjans i això molestava ”, comença Caram, “em van trucar de Roma i vaig anar-hi perquè em volien cascar.

El missatge a Pedro Sánchez

Sor Lucía Caram és coneguda per la seva faceta com a activista social. Al llarg dels anys i a través d’aquesta tasca, ha aconseguit atresorar molts contactes interessants a la seva agenda: el papa de Roma, Josep Oliu, president del Banc Sabadell; o Josep Santacreu, antic CEO de DKV. També, Pilar Rahola o Itziar Castro. La monja assegura que quan els hi demanava alguna cosa, li “contestaven immediatament”.

Després d’aquesta declaració, Marc Giró li ha demanat per algú que no li hagi respost. Sor Lucía Caram ho ha tingut clar: “Pedro Sánchez no m’ha contestat mai”. “Pedro, contesta’m, que t’he de demanar algunes coses, que t’estàs fent l’imbècil, mirant cap a una altra banda. Mira’m i contesta’m”, ha dit la monja i activista, mirant a càmera. “Necessito un hospital de campanya i necessito que en Pedro m’ajudi. Pedro, demostra que vols ser president de nou”, ha acabat.