Si estás cansado de bucear sin rumbo por las plataformas buscando la película adecuada para ver estas vacaciones, aquí va una pequeña ayudita. Una selección de títulos que combinan a la perfección entretenimiento y calidad. Historias que calaron en la gran pantalla a todos los niveles, conquistando a la crítica y al público, algunas de ellas, convirtiéndose, incluso, en grandes clásicos del cine. A continuación puedes descubrir cinco grandes películas para ver gratis en RTVE Play desde el salón de tu casa.

Una renovada visión del Día de la marmota, si Bill Murray hubiese decidido irse a la costa de California . Al menos hubiese estado más calentito. Esta divertida comedia de ciencia ficción nos cuenta la historia en bucle del despreocupado Nyles y la reacia dama de honor (y oveja negra de la familia) Sarah. Ambos se encuentran casualmente en una boda en Palm Springs. Allí descubrirán que no solo no pueden escapar del lugar, sino que tampoco podrán huir de ellos mismos en lo que parece ser un bucle fuera de toda lógica.

Es una de las películas más aclamadas de Woody Allen . No solo por la crítica, en taquilla arrasó y aún es la cinta con la que el cineasta neoyorquino logró más recaudación. Con una sobresaliente Scarlett Johansson , la historia cuenta la vida de Chris Wilton, un ambicioso y joven profesor de tenis con escasos recursos económicos que sabe cómo mejorar de estatus. Consigue dar clases de tenis en un club de la alta sociedad londinense y enseguida entabla amistad con uno de sus alumnos Tom Hewett. Chris es educado y agradecido, por lo que Tom no tarda en introducirlo en su familia. Chloe, la hermana de Tom, se enamora de Chris y en poco tiempo deciden casarse. Pero no todo es como parece...

Con una, ya de por sí, brillante filmografía, Sorry we missed you está considerada una de las mejores películas del cineasta británico Ken Loach. Un drama, al que también inyecta momentos muy emotivos, de superación. Una historia llena de verdad y sentimiento de la que es difícil escapar. Ricky y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente desde la crisis de 2008. Un día se presenta una nueva oportunidad cuando aparece una brillante furgoneta antigua, ofreciendo a la familia la posibilidad de crear su propio negocio. Sin embargo, la tarea no será fácil, especialmente debido al trabajo de su mujer como cuidadora.