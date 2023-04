"Andorra will be back" es el lema que lucen las camisetas que Susanne Georgi repartió en la Barcelona Eurovision Party de este año. La artista fue la sexta y última representante del país vecino en el Festival, eso ocurrió en 2009, y lo hizo con su tema La teva decisió (Get a life). Han pasado 14 años desde aquellos acordes andorranos y, de un tiempo a esta parte, la cantante busca de nuevo la presencia del país en las tablas eurovisivas. Sobre este tema ha hablado en el programa Eurovermú, ¡mira lo que ha contado!

"Vamos a volver" "Después de tantos años, es alucinante cómo la gente aún se acuerda de mi canción", unas declaraciones que la artista hace con una gran sonrisa. Recuerda aquella semana de 2009 en Moscú como algo "mágico" y es que no es para menos, ya que "era mi sueño de cuando era pequeña". Georgi confiesa que junto a sus padres, Eurovisión era todo un evento, "y yo lloraba cuando lo veía porque yo no estaba allí. Esto me ayudó a luchar hasta conseguir vivirlo". Blanca Paloma se emociona con el grito de "ganadora" del público de Barcelona Una artista trabajadora que nunca se rinde, "siempre consigo lo que me propongo", algo que llena de sentido su rotunda afirmación de que Andorra "va a volver" a los escenarios del Festival de la música más esperado del año. Una lucha a la que se enfrenta llena de energía y de la que se siente muy orgullosa "porque no es para mi, es para el país". Considera que, del mismo modo que se hace con el deporte, en la música "tenemos que estar" con esa presencia internacional que ofrece este evento. "Lo voy a conseguir, lo tengo clarísimo, sea de aquí a un año o de aquí a diez, me da igual".

"El plan de proyecto ya está hecho" Georgi no ha estado de brazos cruzados, sino que lleva años "comunicándome con el Cap de Govern, el Ministro de Cultura, el Ministro de Turismo y la televisión". Unas conversaciones de las que ha salido una propuesta clara, "el plan de proyecto ya está hecho, es apretar el botón y que digan que sí". La última palabra no la tiene ella, pero lo que sí ha conseguido es reunir a compositores que ya han escrito canciones ganadoras de Eurovisión para tenerlos a mano en cuanto exista un "sí". "Son muchas reuniones, esperar y tener poca vergüenza", pero la buena noticia es que, al tenerlo todo preparado, "podríamos empezar mañana mismo".