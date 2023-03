¿Coneixeu la versió on la caputxeta es converteix en llop? L'actriu i guionista Marta González de la Vega és la creadora i protagonista de la pel·lícula 'De caperucita a loba', una comèdia on se sumen grans humoristes com David Guapo, Berto Romero, Martita de Graná o José Mota que es podrà veure als cinemes a partir del 5 d'abril.

L'actriu ha comentat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que és una història que va sorgir d'un llibre que va publicar el 2015 que, posteriorment, es va convertir en monòleg: "Està explicat des del meu punt de vista. Soc la protagonista que pateix totes aquestes coses, però crec que totes i tots ens veurem reflectits. Tot depèn de quan t'has enamorat i quan has estat víctima o verduc".

01.10 min Adelanto de la película 'De caperucita a loba', estreno el 5 de abril

Com es passa de caputxeta a llop? Sempre es parla de l'humor com a cosa terapèutica. La història parla del ridícul que suposa, des de la distància, veure el que fem quan ens enamorem. "Aprendre a riure't d'un mateix és el superpoder més gran que existeix, perquè si ho aconsegueixes ningú et podrà fer mal amb res", ha dit a Tània Sarrias. “Aprendre a riure't d'un mateix és el superpoder més gran que existeix“ L'actriu també ha volgut reivindicar la importància de la comèdia en el dia a dia: "Proposo convertir l'humor en una religió, però no tornar-te superficial que és el que, a vegades, identifiquem amb riure de tot. Hem d'aprofundir. (...) El que et converteix en llop és arribar fins al fons del drama i donar-te compte que si prems una miqueta més apareix el riure sempre".