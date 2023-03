El ‘Late Xou amb Marc Giró’ ha apostat sempre per convidar perfils molt diferents i fer-los coincidir. Aquest cop, ha sigut el torn de l’artista Samantha Hudson i sor Lucía Caram. Malgrat un contrast aparent entre les convidades, totes dues són mediàtiques i utilitzen tots els altaveus al seu abast per col·laborar en les causes que consideren importants. L’entrevista de Samantha Hudson, amb sor Lucía Caram encara asseguda al costat, ha començat amb la història de com la van excomunicar.

El 2015, l’artista va rebre un encàrrec per part del seu institut, fer un videoclip. “Fent ús del meu lliure albir, vaig decidir escriure una cançó protesta, denunciant els abusos de l’Església catòlica, com a institució, en contra dels homosexuals”, ha dit Samantha Hudson. Tot anava bé, fins que el professor de religió de l’institut va fer arribar el vídeo a la comunitat catòlica i una diputada del Parlament balear i la plataforma HazteOír van fer una recollida de firmes per expedientar a la professora de l’artista.

‘Maricón’, la cançó del videoclip, va fer tan rebombori, que es va convertir en el primer èxit de la cantant. Sobre aquell moment, l’artista ha dit que “van ser uns mesos bastant forts. Cada vegada que em llevava hi havia un nou titular en un dels mitjans més importants de la premsa sensacionalista”. De totes maneres, i buscant el costat positiu, Samantha Hudson ha agraït a “l’Església catòlica i als feixistes per fer-me la campanya de màrqueting gratuïta. Sense ells no seria ningú”. Lucía Caram ha declarat que “mai l’haurien d’haver excomunicat” i que “si escrius una carta, jo li faré arribar al papa Francisco”.

El nou EP de Samantha Hudson La cantant ha tret un EP de quatre cançons, que presentarà el 19 de maig a Madrid i en el 30è aniversari del festival Sónar, el 17 de juny. La nova proposta de Samantha Hudson s’anomena ‘AOVE’, la sigla dels títols de les cançons: ‘Addicta al sonido’, ‘Otra vez’, ‘Vodka redbull’ i ‘Es lo que hay’. “També m’hauria agradat que fos: atrevida, obscena, violenta i explícita; que és el que soc”, ha assegurat Hudson.