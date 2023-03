Elisenda Roca i Adrià Roy, mare i fill, visiten el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per parlar-nos del seu nou projecte conjunt. ‘Algo de esto quedará’ uneix dues generacions en una conversa de quatre participants.

La proposta segueix la següent fórmula: la periodista porta un convidat de la seva edat i el músic fa el mateix. Almenys, aquesta era la idea inicial, la realitat, ha dit Elisenda Roca, és que “anem variant” perquè tenen amics de diferents generacions, no només de la seva. La periodista també ha reconegut que “em pensava que hi hauria molt enfrontament i no, hi ha molta col·laboració”.

Adrià Roy ha explicat que, en un principi, no tenia clar si fer el podcast amb la seva mare: “Ella sempre em proposa coses i sempre és com, ‘mama no’ però, de sobte, em va venir amb la idea del podcast intergeneracional i em va agradar”. “Crec que és un projecte guapo”, ha afegit el músic.

De moment, el podcast, que s’emet cada dues setmanes, suma dotze programes i ha comptat amb convidats com: Lil Dami, Mònica Glaenzel, Suu o Adam Martín. Durant una hora, aproximadament, els convidats parlen sobre algun tema que travessa la frontera de l’edat.