Juan Avellaneda apareix d’entre les cortines del ‘Late Xou amb Marc Giró’ amb un ‘look’ informal, però impecable: ulleres Bamboo, camisa blanca, americana ataronjada, pantaló d’esmòquing i els seus habituals mitjons vermells de la sastreria de Roma que vesteix els papes, Gammarelli. “Els vermells em donen bon rotllo”, ha reconegut el dissenyador.

Avellaneda presenta l’exitós ‘ Fet a mà ’, que està a punt d’arribar als 20 capítols . El programa, que es pot veure cada diumenge a La 2 , fa un recorregut per tot Catalunya per conèixer històries d’ artesans que han fet realitat els seus somnis . “M’encanta perquè trenquem molts esquemes ”, ha assegurat el dissenyador. Juan Avellaneda explica que sempre es premia el talent jove i que en el programa “demostrem que una persona de cinquanta anys també pot començar una nova aventura ”.

L’experiència a ‘MasterChef’ i la relació amb Tamara Falcó

“A MasterChef’ pateixes com un desgraciat”, ha dit rient Juan Avellaneda. El dissenyador ha explicat com l’experiència el va unir a la Tamara Falcó, “érem com adolescents, tot el dia parlant. Ens fotien esbroncades al·lucinants”. Avellaneda també ha explicat que tots dos es quedaven fins a les 4 de la matinada mirant vídeos de Youtube, per aprendre a “trossejar una gallina”.

Sobre la boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva, Marc Giró li ha demanat quin seria el seu paper en el casament: testimoni, padrí o testicle. L’única resposta que ha donat el dissenyador sobre el tema és: “això ja es veurà”.