“Avui comença una nova vida per tu”, ha dit Marc Giró a Toni Cruanyes només entrar. L'entrevista ha recorregut temes professionals, però també personals, del periodista. Cruanyes ha explicat que quan era petit “llegia els diaris que es posaven després de fregar assegut a terra”.

També, que quan marxaven de vacances amb la família, li guardaven els diaris perquè no es perdés cap notícia. “Alguna cosa de periodista em deu venir de fa molt”, ha reconegut el convidat.

I, efectivament, aquell interès i passió per conèixer l’actualitat, l’ha mantinguda al llarg dels anys i, actualment, Toni Cruanyes edita i presenta el telenotícies del vespre a TV3. El periodista ha dit que la feina dels informatius del vespre, de qualsevol televisió, és “fer una bona selecció de tot el que ha passat i triar el que és més important”.

Sobre la seva trajectòria i professió, Cruanyes ha admès que la idea de voler viatjar i conèixer món li va donar en Tintín, el personatge creat per Georges Prosper Remi. El periodista ha fet de corresponsal a Londres i a París i va treballar a la ràdio de Nacions Unides a Nova York.

La quotidianitat

Toni Cruanyes ha dit que les tasques de la llar no són el seu fort. “Estenc la roba i encenc el rentaplats, però per la resta de coses, soc un desastre”, ha explicat rient. “Des que tenim nens, sí que cuino una mica, però no em trauràs de les amanides, la verdura bullida i les coses a la planxa”, ha acabat Cruanyes.

Marc Giró també li ha demanat per una anècdota romàntica amb el seu marit, el diputat Eugeni Villalbí. Fa uns anys, Toni Cruanyes treballava al canal 324. El periodista ha reconegut que “era una mica avorrit” perquè havia d’anar repetint la mateixa notícia i que feia uns horaris “complicats”. Per aquesta raó, com a gest romàntic i per distreure’s, li deia a la seva parella que, si davant de càmera es “tocava l’orella, volia dir que estava pensant en tu”. Aquest llenguatge secret, travessava la pantalla i arribava a Villalbí.