Als anys 30 la censura a la premsa existia com pot existir actualment, amb més o menys claredat, influència de l'entorn polític o de grups determinats, per necessitat d'agradar un determinat lector o els anunciants, augmentar les vendes o moure l'opinió pública cap a determinat pensament. I com ara, a Catalunya els diaris es publicaven en català o en castellà i les capçaleres canviaven de nom i de propietari.

Un fet diferent amb el periodisme actual és que els articles que eren censurats quedaven o bé en blanc o amb l'espai que havien d'ocupar tot ple de ratlles. Al lector li quedava claríssim que aquell text no li deixaven llegir.