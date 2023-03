Ana Curra és una icona de la Movida Madrileña i de l’Underground. La seva carrera musical l’ha convertit en una de les artistes que simbolitzen millor aquest moviment contracultural, que va sacsejar al país sencer. “Últimament, em diuen molt que soc una icona i això m’acollona, imposa”, ha assegurat l’artista al ‘Late Xou amb Marc Giró’. Actualment, Ana Curra continua creant himnes com ‘Hiel’ o ‘Aphrodita La Monarca’ i, recentment, ha protagonitzat el llibre ‘Conversaciones con Ana Curra’.

La vocalista, teclista i compositora va encetar la seva carrera professional per casualitat . Un dia, Ana Curra es trobava a la sala El Sol de Madrid i Carlos Berlanga , cantant, compositor i lletrista, se li va acostar i li va demanar si volia tocar amb ells, amb Alaska y los Pegamoides . “No ens coneixíem de res”, ha dit la cantant. L’artista ha explicat entre riures que Berlanga li havia dit que era “mona” i que li havia llençat la proposició, abans de saber que podia tocar i cantar. “En aquell moment, si tocaves o no tocaves, era el menys important ”, tanca l’artista.

L’actualitat

El darrer treball que hem pogut conèixer d’Ana Curra és el single digital ‘Hiel’, on l’artista reflexiona sobre la malaptesa humana, en un moment on la naturalesa ha revoltat i vol acabar amb el món tal com el coneixem. Marc Giró també li ha demanat sobre el videoclip ‘Aphrodita La Monarca’. La cantant ha assegurat que “el vídeo mola molt perquè som una comunitat femme, que hem emigrat a un altre planeta fa molt de temps i ens reclama la humanitat perquè estan perduts”.

L’artista també ha protagonitzat el llibre ‘Conversaciones con Ana Currra’, on parla amb l’autora, Sara Morales, sobre la seva trajectòria professional i la seva vida personal. Eduardo Benavente, Alaska, Parálisis Permanente, Seres Vacíos, Carlos Berlanga o Alberto García-Alix, són alguns dels noms que hi apareixen.