El passat i present d'una icona de la Movida, Ana Curra

Ana Curra parla de la seva trajectòria i del seu present al 'Late Xou amb Marc Giró'. L'artista explica que "Una tira per on li agrada, cap a on se sent més còmode. A mi m'agrada el 'cucarachero' i estar a les trinxeres". El treball més recent de l'artista s'anomena 'L'afrodita la monarca'.