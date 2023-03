El Camp Nou passarà a la història per ser l'escenari de la consolidació d'un nou fenomen de masses. L'estadi va viure la Final Four de la Kings League durant més de 7 hores d'espectacle amb 92.522 persones gaudint de la festa. Un esdeveniment social que va aconseguir un nou rècord guiness: el d'espectadors amb una màscara en un estadi de futbol. Però si parlem de xifres, n'hi ha d'altres que també són espectaculars: més de 2,1 d'espectadors es van connectar per seguir l'espectacle a través de les xarxes socials.

El guanyador d'aquesta primera final de la Kings League va ser 'El Barrio', l'equip entrenat pel tik toker Adri Contreras. Es van imposar per 3 a 0 als Aniquiladores de Juan Guarnizo.

Més enllà de les xarxes socials

L'origen d'aquesta competició de Futbol 7 l'hem de buscar a la xarxa social twitch. Gerard Piqué va idear aquesta competició després de la seva retirada com a futbolista professional el passat 5 de novembre. Una Kings League on estan implicats, a més del propi futbolista i president de la competició, altres streamers il·lustres com Ibai Llanos o ex futbolistes com el Kun Agüero o Iker Casillas.

Però podríem dir que en aquest espectacle el de menys és el resultat o la qualitat dels futbolistes. Els espectadors que van assistir al Camp Nou van poder veure com Gerard Piqué arribava en helicòpter o fer una 'haka' dirigida per Gerard Romero. Entre els espectadors d'aquest espectacle, hi havia el president de la Generalitat Pere Aragonès, el president del FC Barcelona Joan Laporta i alguns dels candidats a l'alcaldia de Barcelona com Xavier Trias.