10:43

Ja es poden sol·licitar les beques i ajudes a l'estudi de cara al curs vinent.

Per segon any consecutiu, s'avança la data de la convocatòria per poder fer front a l'allau de sol·licituds. Els estudiants es queixen que l'avançament de data no serveix per res perquè continuen rebent les beques quan el curs ja ha començat, i això fa que hagin d'avançar els diners per poder estudiar. Per poder estudiar, segons la Federació d'Associacions d'Estudiants CANAE, molts dels demandants de beques demanen préstecs o es guarden part de la beca del curs anterior per poder pagar el principi del següent.