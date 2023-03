'La isla del aire', una obra con "muchos secretos"

Alejandro Palomas siente su novela La isla del aire como “muy propia”, pero con el montaje teatral de su obra bajo la dirección de Mario Gas y protagonizado por Núria Espert ha dejado que “hicieran lo que quisieran” y “no me he metido para nada”. El escritor ha conversado en Las tardes de RNE con motivo del Día Mundial del Teatro sobre esta adaptación que se estrena este martes 28 de marzo en el Teatre Romea de Barcelona.

“Este es un proyecto de hace muchos años. Creo que llevo intentando que esto exista y se produzca desde hace 13 o 14 años más o menos”, ha revelado Palomas. Únicamente estuvo en un ensayo en el que se mantuvo callado y le dijo al director: “Eres libre, haz con ella lo que quieras, cada uno tiene su lenguaje. Yo tengo mi lenguaje dramático de escritura, tú tienes el lenguaje dramático de puesta en escena. Con lo cual, sé libre y exprésate que para eso estás y para eso están ellas”. Espert compartirá escenario con Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas y Candela Serrat.

“Quiero disfrutarla como espectador, no como autor”, ha aclarado. “Como autor siento que soy parte de esa gente. Son mi gente. Los quiero ir a ver con mi hermanas y mi familia, como parte de esa familia, pero no como autor”.

“Yo tengo pocos secretos, pero ellas tienen muchos” y a través de esta obra los conocemos, también sus tristezas, alegrías y miserias. Son cinco generaciones: la abuela, dos hijas y dos nietas. Salen un día de excursión a la isla del Aire.

Sincronías perfectas Sobre Mencía, el personaje que interpreta Núria Espert, ha explicado que le parece que “es ella” y celebra que se hayan encontrado. Ambas tienen 87 años, la de la ficción y la real: “Son cosas como sincronías que al final cuadran en el tiempo y en el espacio”. El personaje está basado en su abuela, es “idéntica” a ella y le hace feliz pensar que siempre que se lleve a la escena de nuevo los espectadores vean “la cara” de la actriz. “Todas rotas a su manera y todas calladas porque creemos que así duele menos”, dice Mencía en la obra. “Eso lo dice ella, pero eso lo digo yo” y “es una constante en mi vida”, ha destacado Palomas. “Hablar y contar según qué cosas, te ayudan a entender que no estás solo y que no estás loco. Creo que son los puntales básicos para que una persona no quiera irse del mundo antes de hora”.

Ser solo y la compañía “Todas ellas en realidad no es que estén solas, es que son conscientes de que son solas. Al final, a pesar de que ellas no lo reconozcan, eligen la compañía de ellas en vez de la compañía externa. Cuando sabes que eres solo, puedes optar a la compañía sino vas tropezando con compañías que normalmente no te convienen”.