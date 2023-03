Vicent Andrés i Estellés va morir ara fa 30 anys i no podem deixar passar aquesta efemèride sense recuperar les intervencions que va fer davant les càmeres de TVE a Catalunya, des dels anys 70. Escrivia una poesia que lloa sempre la vida. Els aspectes que ens fan feliços els desgrana amb intensitat. L'amor i el sexe són punts molt destacats dels que parla sense embuts des dels inicis.

La mort hi és també molt present perquè l'odia: l'ha viscut de prop a la família des d'infant, l'ha vist a la guerra, i d'adult fins i tot perd una filla. També pateix per la pàtria, un altre puntal de la seva existència i de la seva escriptura. Les seves paraules ens mostren un home humil, però gran per a la literatura: quan innova amb els seus versos aconsegueix que molts s'hi emmirallin. I transforma, fins modernitzar-la, la poesia valenciana. El seu llenguatge col·loquial s'hi manté ferm sobre les bases de la gran cultura literària i lingüística d'Andrés i Estellés.