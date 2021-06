L'escriptora i periodista Montserrat Roig hauria complert aquest diumenge 13 de juny 75 anys. La seva trajectòria professional a TVE Catalunya va ser molt important, perquè a part dels seus llibres i fins i tot una obra de teatre, va escriure planes històriques per a la televisió.

Els qui la van conèixer parlen d'ella

De la feina de Montserrat Roig per a fer televisió en parla Sergi Schaaff al documental sobre Montserrat Roig que va fer la seva germana Carmina. Periodista com ella, eren les dues germanes petites d'una gran família d'un pis de l'Eixample.



Carmina Roig va enregistrar moltes veus que recordaven Montserrat: Josep Maria Benet i Jornet, Pilar Aymerich, Dom Cassià Maria Just, Isabel-Clara Simó, Carme Riera, Josep Maria Castellet...



El documental gairebé només surt de Barcelona per a portar-nos a l'horror dels camps de concentració nazis. És colpidor com Joan Escuer, de l'Amical de Mathausen, parla de Montserrat Roig, de quant li deuen per l'esforç de la recopilació històrica. El llibre Els catalans als camps nazis, es va publicar el 1977 i va rebre el Premi Crítica Serra d'Or.



Podeu veure el documental damunt aquestes línies o clicant aquí. La fotògrafa Pilar Aymerich hi recorda com va fer la seva coneguda fotografia de tres homes que van sortir vius de l'infern. És d'un matí a Barcelona, després que Montserrat Roig els entrevistés.