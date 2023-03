El B-Travel constata les ganes que hi ha de viatjar

El saló turístic B-Travel, organitzat per Fira de Barcelona, ha tancat portes aquest diumenge després de tres dies d’activitat que han confirmat la "plena reactivació" del sector després de dos anys de restriccions. Més de 25.400 persones s’han acostat al palau 8 del recinte de Montjuïc de la Fira per a visitar els estands de més de 500 empreses i 35 països des de divendres.

En total, l’asisstència ha estat un 25% més alta que la de l’any passat però encara es troba uns 4.000 visitants per sota de les xifres del 2019. “Estem molt satisfets per reactivar el sector”, ha assegurat Marta Serra, directora del saló.

El B-Travel és un aparador pel turisme nacional i serveix de termòmetre per copsar la falera que hi ha per escampar la boira durant uns dies. Segons Marta Serra , el 65% dels visitants acaben reservant les seves vacances de Setmana Santa i d’estiu entre les ofertes i promocions presentades pels expositors. Aquest dies són molts els que explicaven que tenen unes perspectives optimistes de cara a les vacances . De fet, la costa catalana ja es prepara per a l'arribada de Setmana Santa amb molt bones previsions.

Ampliant horitzons

Segons Serra, la majoria de visitants s'han interessat per destinacions internacionals com Argentina, Brasil, Croàcia, Cuba o Portugal. Els destins oferts per agències especialitzades a Àfrica o Àsia, també han estat entre els més sol·licitats. Pel que fa a les escapades de proximitat, el visitant del B-Travel ha optat per visitar racons de Catalunya o comunitats autònomes com Aragó, Andalusia, Balears.

01.11 min El saló B-Travel consolida l'edició de la recuperació | Climent Sabater

A l'edició d'engunay del saló s'han donat a conèixer diverses novetats com els nous trens turístics temàtics com a resultat de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Renfe. La fira també ha comptat amb una àrea ecogastronòmica amb sessions musicals.

Al llarg dels tres dies de saló, s'han servit més de 1.200 tapes, més de 1.000 hamburgueses i 600 litres de cervesa amb molt de públic tant als concerts com als tasts i maridatges. A banda de rebre el públic general, el saló ha congregat més de 1.200 agents del sector.