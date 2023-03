Hay quien dice que Gisele Bündchen es una bruja y la top model no lo niega. No lo dicen en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el más literal, una especulación sobre la que la brasileña ha decidido pronunciarse en la última entrevista que le ha hecho la revista Vanity Fair. Su talento sobre la pasarela es de sobra conocido por todos, pero ¿qué hay de sus supuestas habilidades mágicas?

El inicio de la entrevista ya nos muestra esa conexión mística con la naturaleza: instalada en su casa de Costa Rica, la modelo acurruca en sus manos a un pájaro herido que ha ido a parar a su terraza. La modelo se deshace en cuidados con el petirrojo: hace "un poco de Reiki" para transferir energía al pajarillo, le da agua y pide a su conserje que lo traslade a un santuario de animales. Gisele Bündchen, sin embargo, parece no guardar muchas esperanzas respecto a su mejoría: "Me temo que si sigue así morirá". Pese a su terrible pronóstico, de repente se hace la 'magia': aquel pájaro que tan mal aspecto tenía de repente se recupera y echa a volar. A Gisele Bündchen no le queda más remedio que decir que es "una bruja del amor".