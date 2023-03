Después de la celebración de su primera edición en 2012, el equipo directivo de la Kochi-Muziris Biennale decidió enfocar la educación artística nacional estableciendo, como evento paralelo, una Bienal de Estudiantes. Desde 2014 la organización lanza una convocatoria bianual, a la que pueden presentar sus proyectos alumnos de todas las Facultades de Bellas Artes, Diseño, Arquitectura y Cine del país, y designa como comisarios a una serie de artistas indios que seleccionan y supervisan los proyectos procedentes de regiones y estados con los que están familiarizados.

Trabajo realizado por Meera K M

En su segundo programa dedicado a la KMB 2022/23, Metrópolis recorre las cuatro sedes de la 5ª edición de la Kochi-Muziris Students’ Biennale, en la que se exponen obras de más de un centenar de estudiantes de unas sesenta instituciones de formación artística. La muestra es fruto del trabajo colectivo de los comisarios Afrah Shafiq, Amshu Chukki, Anga Art Collective, Arushi Vats, Premjish Achari, Saviya Lopes & Yogesh Barve y Suvani Suri, que dedicaron meses a la revisión y selección de los proyectos, y a desarrollar y realizarlos en estrecha colaboración con los estudiantes. Todos los participantes describen este proceso como una experiencia única de aprendizaje coral, intercambio y diálogo, apoyo y cuidado mutuos y forja de comunidad y de redes futuras.

Temas recurrentes en la exposición son: la resistencia a la desaparición y el olvido de saberes, tradiciones y modos de vida de las múltiples comunidades autóctonas del país; el respeto y el cuidado de la naturaleza y de los seres que la habitan frente al extractivismo y la urbanización; la lucha contra la discriminación por género, orientación sexual o casta; y la experiencia de la pandemia de la Covid-19, que afectó gravemente la formación de esta generación de artistas a lo largo de dos años y que se traduce, en los trabajos, en reflexiones sobre enfermedad y curación, el aislamiento y la soledad, o el papel del artista en momentos de crisis. La práctica totalidad de las obras fue realizada in situ con materiales encontrados en la región.

Trabajo realizado por ,Nilofar Shaikh

El programa presenta los trabajos de Pulak Sarkar, Celin Jacob V, M Thamshangpha, un grupo de 12 estudiantes del Goa College of Fine Art, Mirudhula Eswar, Meera K M, Shiv Sankar, Niranjana GM, Sowmya T, Nilofar Shaikh, A Livinstan, Vijit Sinha, el colectivo INGEUH formado con motivo de la Bienal, Bode Swuro, Ranjith Kumar, Maya Mima, Aastha Dutta, Mona Sharma, Shubham Raj Ahirwar, Lakshya Bhargava, Mothe Mahesh, Krishna Murthy K V, Ejum Riba, Nabam Hema,Taba Yaniya, y los 30 artistas de diversa procedencia que colaboraron en la concepción de la exposición temática Deriving Memory in the Mundane; concluye con la presentación de ABC (Art By Children) 2022/23, un programa iniciado por la KMB en 2017 para introducir la educación artística en las escuelas primarias de Kochi.