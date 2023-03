La chef y nutricionista, Marta Verona, en Saber Vivir nos ha preparado un delicioso, ligero, esponjoso y hecho con harina integral, bizcocho de zanahoria y con un frosting de queso crema por encima, una receta de lo más especial para un día tan clave como el Día del Padre.

La palabra bizcocho significa dos veces horneado, y hace referencia a como se cocía en la antigüedad, ya que primero se cocinaba, se horneaba, se desmoldaba y con el calor residual se volvía a meter en el horno para que se secara, para que aumentara su vida útil, porque era la base de la alimentación de navegantes, algo energético que se conservaba muy bien.

Así nos lo ha contado la chef, quien ha asegurado que "los bizcochos son algo indispensable en la repostería, ya que sin ellos, faltaría la mitad de las recetas, sobaos, soletillas, magdalenas, tartas, hechas también a base de bizcocho"...

Pero una masa tan simple hecha con huevo, azúcar, harina y cocida también lleva su truco, uno que nos trae Marta para que su resultado sea más esponjoso y jugoso. Si además conjugamos este truco con una elaboración saludable, el resultado es un espectacular y ligero, un bizcocho con harina integral.

¿Cómo hacer que nuestro bizcocho más esponjoso?

Según Marta, la cantidad de grasas que lleve el bizcocho será más pesado o menos pesado, y en Saber Vivir, no podíamos no optar por la versión saludable y ligera. Si usamos harina normal refinada, el bizcocho no será tan ligero, lo mejor será usar harina de repostería, mezclada con bicarbonato o con levadura química, que con el calor hará que la masa libere gas y suba.

Sin embargo, para hacerlo ligero y saludable necesitaríamos harina integral refinada, pero no la hay, por lo que Marta nos trae el truco para hacerla en casa: mezclando nuestra harina integral con salvado y levadura química

Además, otro de los trucos se encuentra en el tamizado de la harina, algo importante para que un bizcocho quede ligero, ya que esta queda más suelta y con menos grumos.

Otro de los trucos importantes es tener en cuento incorporar las partes del huevo por separado a la masa, primero las yemas y reservar las claras, para montarlas y añadirlas posteriormente con movimientos envolventes, así todo el aire que se incorpora a las claras montadas quedará encerrada en el bizcocho.

bizcocho ligero y esponjoso de la chef Marta Verona Marta Verona nos enseña a preparar un ligero bizcocho esponjoso con zanahoria y frosting de queso crema RTVE

Este bizcocho ligero que ha preparado la chef tampoco tendrá azúcar, sino que utilizará el hábil truco de engañar al paladar endulzándolo con la fruta del dátil, incorporando fibra y saciedad a la receta, ya que por cada 100 g de dátil hay 9 g de fibra. ¡Atentos a los pasos para hacerla en casa!